Die Zukunft ist hier und jetzt – bei uns!

Mit vier Ausbildungszweigen gibt die Ferrarischule Innsbruck jungen Menschen umfangreiche Möglichkeiten in die Hand, unmittelbar nach dem Schulabschluss in ihrem Traumberuf Fuß zu fassen.

Manfred Jordan: Unser Bildungsangebot deckt punktgenau bedeutende Zukunftsfelder ab. Ohne Medienkompetenz und Digitalisierung läuft in Zukunft nichts mehr. Da sind wir mit unserer „Medienferrari“ up to date. Ebenso mit der neuen, dreijährigen „Pflegeferrari“ in Kooperation mit dem Ausbildungszentrum West als Einstieg in die Pflege- und Gesundheitswelt. Und drittens bilden wir in unserer „Modeferrari“ (Unikatsschule) nicht nur Mode expert*innen, sondern vor allem Ideendenker*innen aus. Damit liegen wir voll im Wirtschaftstrend.