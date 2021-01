Beleidigungen in sozialen Medien löschen

Beleidigungen in sozialen Netzwerken lösen dank eines neuen Gesetzes in Österreich bestimmte Rechtsfolgen aus – die betreffenden Plattformen müssen zum Beispiel schneller auf Beschwerden reagieren.

Kroker: Er muss halbjährlich Bericht über seinen Umgang mit Meldungen an eine Aufsichtsbehörde erstatten. An diese können von den Nutzern auch Mängel des Verfahrens gemeldet werden. Langen in einem Monat mehrere davon ein, kommt es zu einem Aufsichtsverfahren, in dem dem Plattformbetreiber erforderlichenfalls aufgetragen wird, notwendige Maßnahmen zu treffen oder – bei mehreren Aufsichtsverfahren – eine Geldstrafe von bis zu einer Million Euro verhängt werden kann.