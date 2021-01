Innsbrucker Experte Weiss für Lockerungen: „Stimmung könnte kippen“

Am Lockdown festzuhalten, bis eine Sieben-Tage-Inzidenz von höchstens 50 erreicht wird, hielt Weiss, der dem Beraterstab der Corona-Taskforce im Gesundheitsministerium angehört, nicht für zielführend. Zu viele Menschen seien nicht mehr bereit, diese Strategie mit einem schwer erreichbaren Ziel mitzutragen. Anstatt ausschließlich auf die Sieben-Tage-Inzidenz zu schielen und zu versuchen, sie unter 50 zu drücken, sollte „ein Mittelweg angestrebt werden“ – in Form von ersten Lockerungen ab 8. Februar, zum Beispiel mit der Öffnung von Schulen und Kindergärten, des Handels sowie der körpernahen Dienstleistungen wie Friseure.

„Die Stimmung könnte tatsächlich kippen, wie man an den Protesten in den Niederlanden gesehen hat“, fürchtete Weiss und fügte hinzu: „Zudem bahnt sich so etwas wie ein Generationenkonflikt an. Junge Leute fragen sich, wie lang sie noch auf ihre Jugend verzichten sollen, um ältere und vulnerable Personengruppen zu schützen“. Die Pannen und Verzögerungen bei den Impfungen, die wiederholte Verlängerung des Lockdowns sowie die anhaltende Perspektivlosigkeit hätten dazu geführt, dass sich „immer mehr Menschen von den Maßnahmen zur Kontaktreduktion verabschiedet haben“, argumentierte der renommierte Mediziner.