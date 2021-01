Corona-Krise und Ladenschließungen drücken auf H&M-Jahresergebnis

Stockholm – Moderiese Hennes & Mauritz (H&M) hat im abgelaufenen Corona-Jahr 2020 deutlich weniger Geld eingenommen. Für das von Dezember 2019 bis November 2020 laufende Geschäftsjahr stand bei den Schweden ein Gewinn vor Steuern von 2,05 Milliarden schwedischen Kronen (rund 203 Millionen Euro) zu Buche, wie der Konzern am Freitag in Stockholm mitteilte. Im Vorjahr hatte dieser Wert noch bei knapp 17,4 Milliarden Kronen gelegen.

Anfang der Woche war bekanntgeworden, dass H&M in Deutschland rund 800 Stellen streichen will. Das entspreche rund 5 Prozent aller Beschäftigten des Unternehmens in der Bundesrepublik, hatte eine Unternehmenssprecherin am Dienstag in Hamburg gesagt. H&M versucht demnach, den Stellenabbau über ein Freiwilligenprogramm zu erreichen, um betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden.