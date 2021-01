Pfaffenhofen – Ein Vermisstenfall beschäftigte die Polizei in Telfs. Donnerstagmittag war eine 48-jährige Frau in Pfaffenhofen als abgängig gemeldet worden. Die Polizei bat um Hinweise. Noch am Freitag konnte die Frau laut Aussendung dann aber angetroffen werden.