Julia Nawalnaja: Mehr als nur die Frau des Kremlkritikers

Moskau – Der Tag, an dem Julia Nawalnaja international bekannt wird, ist der 21. August 2020. Einen Tag zuvor ist ihr Mann Alexej Nawalny, Russlands bekanntester Oppositionspolitiker, Opfer eines Giftanschlags geworden.

An diesem Wochenende, wenn wahrscheinlich wieder viele Russen zu Protesten gegen Kremlchef Wladimir Putin auf die Straße gehen, könnte Julia Nawalnaja abermals im Blickpunkt stehen – wieder allein. Ihr Mann hat die Krankenhäuser zwar längst verlassen. Seit der Rückkehr nach Russland sitzt Alexej Nawalny nun aber wieder im Gefängnis.

Das Paar lernte sich vor 22 Jahren bei einem Urlaub in der Türkei kennen. Julia Nawalnaja, die Ökonomie studiert hat, bezeichnet Alexej als „echte große Liebe“ und „besten Freund“ zugleich. Über den Moment, in dem sie ihren Mann zum ersten Mal im Koma sah, sagt die gebürtige Moskauerin einige Zeit später: „Ich wusste, dass ich nicht schwach werden darf. Ich bin seine Frau. Wenn ich umfalle, fallen die anderen alle nacheinander auch um.“

Schon früher traten die Nawalnys auch öffentlich als Team auf – seit Alexejs Vergiftung mit dem Nervenkampfstoff Nowitschok tun sie das noch mehr. Ein Gegensatz auch zu Nawalnys größtem Feind, dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, der – geschieden und offiziell alleinstehend – sein Privatleben so gut es geht geheim hält.

Während seiner Reha in Deutschland postete Nawalny auf Instagram immer wieder Fotos von Julia und sich. „Julia hat mein Leben gerettet“, schrieb er über die Mutter der beiden gemeinsamen Kinder, die sich so fürsorglich um ihn gekümmert habe. Vielfach ist seitdem Julia Nawalnajas psychische Stärke bewundert worden. Manche sprechen gar von der „zukünftigen First Lady Russlands“.