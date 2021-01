Pandemie schlägt den Tirolern auf die Psyche: „Dauerbelastung seit elf Monaten“

Innsbruck – Verunsichert, traurig und oft auch gereizt sind viele Menschen, die sich telefonisch an den psychosozialen Krisendienst wenden. Vor rund vier Monaten hat das Land Tirol gemeinsam mit mehreren Partnern dieses Hilfsangebot gestartet. 1180 Anrufer wurden seitdem beraten, die Nachfrage steigt stetig an. Für die Verantwortlichen ein Zeichen dafür, dass die seelische Gesundheit in der Pandemie leidet.