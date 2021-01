Mehrere Lawinenabgänge in Tirol, Verschütteter in Kühtai befreite sich selbst

Ein Hubschrauber flog den Lawinenkegel in Kühtai ab.

Kühtai, Axams – Bei einem Lawinenabgang in Kühtai wurde am Samstag ein Skifahrer verschüttet. Er konnte sich selbst befreien, hat sich dabei jedoch verletzt. Daher wurde er vom Polizeihubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Das Schneebrett hatte sich gegen 11.35 Uhr im Bereich der Drei-Seen-Hütte im freien Gelände gelöst.