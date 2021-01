Knapp an Katastrophe vorbei: Drei Verletzte bei Dachlawine in Lienz

Lienz – Die Eltern und ihre beiden Kinder (zweieinhalb Jahre und zwei Monate alt) haben am Samstag großes Glück gehabt. Um 9.38 Uhr löste sich vom relativ steilen Dach der Klosterkirche in Lienz nach Süden hin eine Dachlawine und donnerte auf die Muchargasse. Dabei durchschlugen die Schneemassen sogar zwei Fenster einer Wohnung im ersten Stock eines gegenüberliegenden Hauses.

In der Wohnküche dort befand sich gerade eine Mutter mit ihrem Baby, ihr Ehemann und das zweite Kind waren im angrenzenden Schlafzimmer. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Fensterflügel in das Gebäude gedrückt. Der Schnee stand in der Küche bis zur Höhe der Anrichte, die Mutter und ihr Kind wurden auf der Couch zum Teil verschüttet. „Wir waren geschockt“, berichtete der Vater, der seiner Frau und dem Baby sofort zu Hilfe eilte. Nachbarn alarmierten die Einsatzkräfte und halfen beim Räumen der Wohnung.