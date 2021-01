Salzburg auch in Hartberg souverän, Sturm Graz verlor gegen Nachzügler Altach

Wer hat den Ball? Am Ende behielten die Salzburger den Durchblick.

Meister Red Bull Salzburg hat auch sein drittes Ligaspiel im neuen Jahr ohne Gegentreffer gewonnen. Die Salzburger setzten ihre Zu-Null-Serie am Samstag mit einem 3:0 (2:0) beim TSV Hartberg fort. Der Tabellenführer baute seinen Vorsprung auf den ersten Verfolger Rapid, der erst am Sonntag beim LASK gastiert, vorübergehend auf vier Punkte aus. Die Tore erzielten Sekou Koita (14./Elfer), Patson Daka (35.) und Enock Mwepu (79.).

Salzburg-Trainer Jesse Marsch stellte an vier Positionen um. Kapitän Andreas Ulmer kehrte vor den Augen von ÖFB-Teamchef Franco Foda statt des verletzten Bernardo zurück, Albert Vallci ersetzte den an Oberschenkelproblemen laborierenden Maximilian Wöber. Dazu rotierten Antoine Bernede und Mwepu statt Zlatko Junuzovic und US-Neuzugang Brenden Aaronson ins Team. Der 18-jährige Luka Sucic stand zum dritten Mal im dritten Frühjahrsspiel in der Startformation und bot eine starke Vorstellung.