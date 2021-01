Kristoffersen siegte in Chamonix, Schwarz verpasste Kugel-Vorentscheidung

Henrik Kristoffersen war am Weg zum Sieg nicht zu stoppen.

Chamonix – Die Entscheidung um die Slalomkugel der Herren ist bis nach der WM vertagt. Marco Schwarz fiel am Sonntag auf immer schlechter werdender Piste im zweiten Weltcup-Slalom in Chamomix vom dritten Halbzeitrang auf Platz sechs zurück. Der Sieg ging an den Norweger Henrik Kristoffersen, der sich 0,28 Sekunden vor dem Schweizer Ramon Zenhäusern und 0,66 vor dessen Landsmann Sandro Simonet durchsetzte. Der Kärntner Adrian Pertl wurde Vierter.