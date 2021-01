Gut zu wissen: So funktioniert die Impf-Voranmeldung in Tirol

Seit Sonntag, 31. Jänner 2021, können sich impfwillige Personen für eine Corona-Schutzimpfung vormerken lassen. Der offizielle Start ab dem 1. Februar 2021 wurde vorgezogen, um den Ansturm zu entzerren. Die Möglichkeit zur Voranmeldung gilt für impfwillige Personen, die in Tirol wohnhaft oder berufstätig sind und eine österreichische Sozialversicherungsnummer haben, unverbindlich unter www.tirolimpft.at. Konkret werden damit in einem ersten Schritt Impfwilligkeit, Impfstandort-Präferenzen sowie weitere persönliche Angaben vermerkt. In weiterer Folge werden diese Daten an die entsprechenden Impfstandorte übermittelt – vorgemerkte Personen erhalten an die von ihnen bekannt gegebenen Kontaktdaten Informationen, sobald die Impfstoffe verfügbar oder Terminbuchungen möglich sind.