40 Flüchtlinge in Lkw im Burgenland aufgegriffen: Schlepper flüchteten

Kittsee/Eisenstadt – Am Samstagabend haben Bundesheersoldaten in Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) 40 Flüchtlinge in einem Lkw aufgegriffen. Der Fahrer des Lasters und sein Beifahrer flüchteten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Fahndung nach den mutmaßlichen Schleppern laufe auf Hochtouren, hieß es.