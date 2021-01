Explosion in Langenzersdorf wurde offensichtlich bewusst verursacht

Langenzersdorf – Die Explosion in einem Mehrparteienwohnhauses in Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) am Freitag in der Früh ist offensichtlich bewusst verursacht worden. Die Landespolizeidirektion Niederösterreich teilte am Sonntag mit, dass die Verbindung der Therme mit der Gasleitung manipuliert worden sei. Die Anschlussmutter sei absichtlich abgeschraubt worden, um Gas ausströmen zu lassen.