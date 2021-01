Tiroler Maier raste beim Heimweltcup in Igls im Viererbob aufs Stockerl

Die Erfolgreiche Tiroler Bob-Equipe: Danut Moldovan, Kristian Huber, Benjamin Maier, Sascha Stephan, Markus Sammer. © EXPA/JOHANN GRODER

Igls – Der Tiroler Benjamin Maier schlug auf der Heim-Bahn in Igls nach dem verpatzten Samstag im Zweier am Sonntag im Vierer zurück. Der EM-Bronze-Gewinner im Zweier musste sich mit Danut Moldovan, Markus Sammer und Kristian Huber nur dem großen Dominator aus Deutschland, Francesco Friedrich, geschlagen geben und wurde Zweiter. Friedrich gewann somit alle vier Saisonbewerbe und holte nach dem Zweier- auch den Vierer-Gesamt-Weltcupsieg.

Maier, der nach dem ersten Lauf Sascha Stepan als Bremser ersetzt hatte, war in beiden Läufen Zweiter und wies am Ende 0,22 Sekunden Rückstand auf Friedrich auf. Rang drei ging an Kanada mit Pilot Justin Kripps (+0,39 Sek.). Maier wurde damit nach drei zweiten Plätzen und einem dritten Rang auch Gesamt-Zweiter im Viererbob-Weltcup. Friedrich, der seinen 52. Weltcupsieg feierte, sponsert übrigens mit einem kleinen Betrag auch Maiers Schlitten.

"Wir haben im Vorfeld gewusst, dass das Material im Vierer da besser läuft. Mit den Startzeiten, den Fahrten können wir absolut zufrieden sein", freute sich Maier, der von einem wegen Nebels schwierigeren zweiten Lauf sprach. Der Jung-Vater zeigte sich in der bisherigen Saison sehr konstant. Den Grund dafür nannte er im ORF-TV-Interview: "In der Bahn waren wir schon in den letzten Jahren schnell, aber wir haben die Sommer-Vorbereitung selbst in die Hand genommen. Mit diesen Startzeiten ermöglicht das einen wöchentlichen Podestplatz."

Nach dem nur 14. Rang im Zweier am Vortag fühlte Maier so etwas wie "Versöhnung" und für die bevorstehende WM in Altenberg hat er sich "viel Selbstvertrauen geholt". "Altenberg ist eine meiner Lieblingsbahnen." Die Zweier-WM geht am 6./7.2., die im großen Schlitten am 13./14.2. in Szene.