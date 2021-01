WSG Tirol erkämpfte Punkt und hielt die Austria weiter auf Distanz

Wien – Die WSG Tirol hielt am Sonntag im Rennen um die Meistergruppe der Top 6 in der Bundesliga einen direkten Konkurrenten auf Distanz. Nach zuletzt zwei Siegen gegen den LASK und Altach holte die Silberberger-Elf gegen die Austria ein 2:2-Unentschieden. Nach einem frühen Treffer von Eric Martel (7.) gelang der WSG durch Nikolai Baden Frederiksen (61.) und Raffael Behounek (85.) die Wende, ehe die Austria durch ein umstrittenes Tor von Benedikt Pichler zumindest noch einen Punkt rettete (87.).

Ein strafbares Handspiel von Wattens' Benjamin Pranter im eigenen Strafraum wurde sehr zum Ärger von Stöger nicht geahndet, im Finish überschlugen sich dann fast die Ereignisse: Erst löste Behounek mit seinem ersten Bundesliga-Tor nach einer Dedic-Flanke, die Pentz mit der Latte unglücklich zu ihm gelenkt hatte, Wattener Freudenstürme aus. Zwei Minuten später schlug Pichler nach Querpass des eingewechselten Aleksandar Jukic - wohl aus leichter Abseitsposition - zurück. Der Austria-Stürmer hat damit in vier Ligaspielen in Folge ein Tor erzielt.

In der Nachspielzeit wurde noch Austria-Routinier Markus Suttner nach zwei Gelben Karten in kurzer Zeit ausgeschlossen (91.). Am Ergebnis änderte sich nichts mehr. Die WSG holte nach zuletzt drei Niederlagen in Duellen mit der Austria erstmals wieder einen Punkt - es könnte ein sehr wichtiger im Rennen um die Meistergruppe sein.