Zwei Tourengeher tot aus Lawinenkegel in Sellrain geborgen

Nur noch tot konnten zwei Personen aus einem Lawinenkegel in der Nähe der Juifenau Alm geborgen werden.

Sellrain – Ein Sucheinsatz der Sellrainer Bergrettung endete am Sonntag tragisch. Die Einsatzkräfte entdeckten in einem Lawinenkegel die Leichen von zwei Tourengehern. Der Mann und die Frau, beide nach ersten Informationen aus dem Bezirk Innsbruck-Land, dürften bereits am Samstag ums Leben gekommen sein.

„Ein Bergretter hat am Sonntagnachmittag auf einem Lawinenkegel einen Gegenstand gesehen“, erzählt Einsatzleiter Gerhard Baumann von der Sellrainer Bergrettung. In der Folge startete ein Hubschrauber einen Erkundungsflug. „Dabei wurde der Schnee weggeweht und es stellte sich heraus, dass der Gegenstand ein geöffneter Lawinenairbag war“, so Baumann weiter. Der Startschuss für eine Suchaktion: Wenig später entdeckten die Bergretter die beiden toten Tourengeher im Lawinenkegel.

In Fiss wurde ein slowenischer Snowboarder am Sonntag von einer Lawine mehrere hundert Meter mitgerissen und blieb dabei unverletzt. Ebenfalls Glück hatten zwei Tiroler Tourengeher bei einem Lawinenabgang in Spiss. Sie wurden bis zur Hüfte verschüttet, aber nicht verletzt. Bei Stummerberg löste ein Tiroler Skifahrer am Sonntag gegen 13.20 Uhr eine Lawine aus, wurde aber nicht verschüttet. (TT)