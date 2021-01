Bäckerei-Besitzer tötete in Kroatien vier Menschen und sich selbst

Sibenik – Ein Amoklauf hat am Wochenende die Bewohner der kroatischen Adria-Stadt Sibenik erschüttert. Nach der Insolvenz seines Unternehmens soll der Besitzer einer Bäckereikette am Samstag vier Menschen und sich selbst erschossen haben. Der 57-Jährige tötete die für ihn zuständige Insolvenzverwalterin, ihren Ehemann sowie zwei weitere Unternehmer, wie die Polizei in Sibenik mitteilte.