Fast fünf Millionen weniger Schmuggelzigaretten wegen Corona

Wien – Coronabedingte Grenzschließungen und Reisebeschränkungen haben im vergangenen Jahr zu einem deutlichen Rückgang von Schmuggelzigaretten geführt, was dem Staat mehr Tabaksteuer einspielte. Die Zahl der sichergestellten Schmuggelzigaretten ging von 4,99 Millionen Stück um 42 Prozent auf 2,89 Millionen Stück zurück, gab das Finanzministerium am Montag bekannt. Die Zigarettenaufgriffe des Zolls haben sich auf 995 Fälle halbiert.

Die Österreicher haben zwar mehr in den heimischen Trafiken eingekauft, allerdings gab es Unterschiede zwischen Ost- und Westösterreich. Die Trafiken im Westen mussten vor allem wegen der mangelnden Touristen aus Deutschland und der Schweiz Einbußen hinnehmen. Darüber hinaus gab es eine Verlagerung aus den urbanen zu den ländlichen Trafiken. Während etwa Trafiken in Einkaufszentren und auf Flughäfen starke Rückgänge verzeichneten, erzielten jene in grenznahen Regionen und in Wohngebieten höhere Verkaufszahlen.