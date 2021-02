Lawinenabgang in den Tuxer Alpen: Suche nach Verschüttetem

Schwaz – Ein Lawinenabgang in den Tuxer Alpen hat am Montagvormittag einen großen Sucheinsatz ausgelöst. Eine Person wird unter den Schneemassen vermutet. Die Leitstelle wurde kurz nach 10 Uhr von einer Augenzeugin alarmiert. Das Schneebrett hatte sich am Kellerjoch im Bereich der Proxenalm (1663 Meter Seehöhe) gelöst.