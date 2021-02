Tiroler Handelsunternehmen Wedl erlitt 2020 kräftiges Umsatzminus

Mils bei Hall – Das Tiroler Handelsunternehmen Wedl mit Sitz in Mils bei Hall hat 2020 ein deutliches Umsatzminus verzeichnet. Die Verkaufserlöse der Gruppe sanken um 26,8 Prozent auf 393 Mio. Euro (2019: 536,8 Mio. Euro). Besonders hart von der Coronakrise getroffen wurde der Gastro-Großhandel mit einem Minus von 32,9 Prozent auf 236,7 Mio. Euro, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. 2019 sei hier noch ein Umsatz von 352,9 Mio. Euro erwirtschaftet worden.

Hinsichtlich der Unternehmensstruktur tat sich auch einiges: Tochterfirmen – wie etwa Duschlbaur in Kärnten – wurden in den Mutterbetrieb fusioniert, welcher die "letzten Anteile der C&C Berger & Wedl GmbH in Wien" übernahm. Auf der anderen Seite sei der "kleinste Österreichische C+C Standort in Imst geschlossen" worden, hieß es. (APA)