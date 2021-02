Pferd schleifte Schwangere nach Kutschenunfall in Bayern mit

Untasried – Im Allgäu ist eine schwangere Frau von einer Kutsche gefallen und dann hinter einem Pferd hergeschleift worden. Wie die Polizei am Montag berichtete, war das Pferd durchgegangen, als es von der Kutsche abgespannt werden sollte. Das Tier rannte mitsamt der Kutsche in Untrasried (Landkreis Ostallgäu) vom Hof.

Die 28-Jährige, die noch auf der Kutsche saß, stürzte zu Boden, als das Gefährt zur Seite kippte. Die Frau verletzte sich am Hinterkopf und am Bein. Zudem verfingen sich die Zügel in ihren Beinen, wodurch die Schwangere auch noch hinter dem scheuenden Pferd hergeschleift wurde. „Zum Glück rissen die Zügel nach einigen Metern“, berichtete die Polizei.