Tiroler Brigadier provoziert auf Video mit T-Shirt mit Neonazi-Gedicht

Absam – Der Kommandant der 6. Jägerbrigade in Absam, Johann Gaiswinkler, der in der Vergangenheit immer wieder Kritik am Kaputtsparen des Bundesheeres geübt hat, sorgt für mächtigen Wirbel. In einem Interview "Auf ein Wort" von "Quo vadis", wo nach Eigendefinition kritische Stimmen zur aktuellen Situation öffentlich gemacht werden, kritisiert Gaiswinkler unverhohlen die Corona-Politik der Bundesregierung und spricht auch von einem Gewissenskonflikt.