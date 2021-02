Hunderte Norweger können nach Erdrutsch in Häuser zurückkehren

Oslo – Nach dem verheerenden Erdrutsch kurz vor dem Jahreswechsel dürfen Hunderte Norweger in die betroffene Gemeinde Gjerdrum zurückkehren. Rund 600 aus dem Umkreis des Katastrophengebiets in Sicherheit gebrachte Einwohner können nach einer neuen Behördeneinschätzung zur Bodenbeschaffenheit am Mittwochnachmittag zurück in ihre Unterkünfte, wie die Polizei und die Gemeinde am Montag mitteilten. „Das ist ein Teil des langen Wegs zur Normalität“, erklärte Gemeindeleiter Anders Østensen. Knapp 200 Menschen müssen dagegen noch fernab ihrer Häuser ausharren, wie aus einer Mitteilung der zuständigen Behörde NVE hervorging.