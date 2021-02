Abgetrennter Kopf aus Haus geworfen: Festnahme in Südfrankreich

Toulon – In Südfrankreich ist ein abgetrennter Kopf in einem Karton aus einem Haus geworfen worden. Eine Eliteeinheit der Polizei habe daraufhin einen Menschen in seiner Wohnung in der Küstenstadt Toulon festgenommen, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Weitere Details zu der Tat vom Nachmittag und zu ihrem Hintergrund waren zunächst unklar.