Rätsel um „Long Covid”: WHO-Expertin drängt auf intensive Forschung

Genf – Im Kampf gegen die Corona-Pandemie liegt derzeit das Hauptaugenmerk auf Impfstoffen und der Erforschung neuer Virus-Varianten. Doch nach Einschätzung der WHO-Expertin Janet Diaz sind Forschungen über die langfristigen Folgen mancher Corona-Infektionen, die unter dem Schlagwort "Long Covid" zusammengefasst werden, genauso wichtig. "Wir haben immer noch nicht vollständig ergründet, was Long Covid ist", sagte Diaz in einem Interview in Genf.