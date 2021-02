EuGH stärkt Auskunftsverweigerungsrecht von EU-Bürgern

Luxemburg – Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat das Auskunftsverweigerungsrecht von EU-Bürgern gestärkt. Behörden können Einzelpersonen nicht zur Auskunft zwingen, wenn diese sich damit selbst strafrechtlich belasten könnten. In der Europäischen Union dürften in solchen Fällen keine Strafen verhängt werden, entschieden die höchsten EU-Richter am Dienstag in Luxemburg.