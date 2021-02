Spannungen nehmen zu: Sorge um Sicherheit in Nordirland nach Brexit

Auch die nordirischen Kontrollen an den beiden Häfen in Belfast und Larne waren am Montagabend ausgesetzt worden, weil die lokalen Behörden wegen Sicherheitsbedenken ihre Mitarbeiter abgezogen hatten.

Belfast – In Nordirland nehmen die Spannungen infolge des Brexit zu. Die EU-Kommission zog am Dienstag ihre Kontrollore an den Häfen der zum Vereinigten Königreich gehörenden Provinz aus Sicherheitsbedenken vorübergehend ab. „Wir werden die Situation weiter beobachten und entsprechend handeln“, erklärte die Brüsseler Behörde. Die Sicherheit der EU-Kontrollore in Nordirland habe höchste Priorität.