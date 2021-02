259 Millionen sollen Tiroler Mobilität Beine machen

Das Paket in seiner Gesamtschau wiegt rund 561 Millionen Euro schwer. Der Anteil des Landes daran ist nicht von schlechten Eltern: Sind es doch an die 259 Millionen Euro, welche man zur Cofinanzierung der jeweiligen Einzelprojekte in den nächsten vier Jahre (im Fall des ÖBB-Pakts sogar bis 2030) lockerzumachen beschlossen hat. Und davon wiederum sollen 161 Millionen Euro ausschließlich in die Bahninfrastruktur fließen.