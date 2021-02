Österreichische Helferin: Flüchtlingslager Kara Tepe nicht winterfest

In einem am Montag veröffentlichten Interview mit Zeit Online hatte Mitarakis davon gesprochen, dass das Flüchtlingslager bei Kara Tepe mittlerweile weitgehend winterfest sei. "Wir erfüllen jetzt die Anforderungen, beispielsweise was die Ausstattung mit Toiletten und Duschen betrifft. (...) Wir haben die Zelte winterfest gemacht und hoffen, dass wir den Winter gut überstehen," sagte Mitarakis etwa. Auch die "ZiB1" des ORF berichtete am Montag darüber.