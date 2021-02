Opfer floh nach sexuellem Übergriff in Innsbruck: Polizei bittet um Hinweise

Innsbruck – Es war am 19. Jänner diesen Jahres, als ein Sapziergänger in Innsbruck beobachtet, wie eine Frau am helllichten Tag Opfer eines sexuellen Übergriffs wurde – wir berichteten. Gegen 15 Uhr beobachtete der Mann, wie die Unbekannte von einem 78-Jährigen gegen eine Hauswand gedrückt und zu einer sexuellen Handlung aufgefordert wurde. Die Frau habe sich gewehrt und auch um Hilfe gerufen. Der aufmerksame Passant schritt ein, forderte den Angreifer auf, von ihr abzulassen.