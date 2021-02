Hochwertiges E-Bike in Grins von unbekannten Tätern gestohlen

Grins – In der Zeit zwischen dem 31.01.2021 und dem 03.02.2021 erbeuteten unbekannte Tärer ein hochwertiges E-Bike aus einem unversperrten Abstellraum in Grins. Das Rad der Marke Specialized, Typ Levo FSR in grell-gelb, war mit einem Schloss versperrt, das aufgebrochen wurde. Es entstand ein Schaden in der Höhe eines hohen vierstelligen Eurobetrags. (TT.com)