Schwerpunkt Geschwindigkeit: Polizei stellte in Innsbruck über 16.000 Delikte fest

Innsbruck – Die Landespolizeidirektion Tirol veröffentlichte am Donnerstag die Ergebnisse der Schwerpunktkontrollen „Geschwindigkeitsüberwachung auf Gemeindestraßen". Durch das Kooperationsprojekt mit der Stadt Innsbruck, das seit 2017 läuft, soll die Sicherheit der schwächsten Teilnehmer am Straßenverkehr deutlich erhöht werden.

Bedingt durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Aufgaben kam es zu Aufgabenverschiebungen und in der Folge zu einer Reduktion der mobilen Geschwindigkeits-Messeinsätze. Die Verkehrsbeschränkungen rund um den 1. und 2. Lockdown führten auch zu einer Abnahme des Verkehrsaufkommens. Wurden im Jahr 2020 in der Stadt Innsbruck 64.560 Geschwindigkeitsdelikte geahndet, so waren es 2019 insgesamt noch 78.464.