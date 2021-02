Nach Corona-Fall in Spielerhotel: "Keine Absicht, Australian Open zu verschieben"

Mats Wilander war einst nicht nur selbst siebenfacher Grand-Slam-Sieger, sondern ist auch ausgewiesener Tennis-Experte in Diensten von "Eurosport". Der 56-jährige Schwede äußerte sich gegenüber Reuters voll des Lobes für US-Open-Sieger Dominic Thiem. "Ich glaube, er hat eine gute Chance, Ende 2021 der beste Spieler der Welt zu sein", sagte Wilander kurz vor dem geplanten Beginn der Australian Open in Melbourne am Montag.