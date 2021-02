Nach Fall Nawalny: EU-Chefdiplomat zu umstrittener Mission in Moskau

Brüssel, Moskau – Es ist eine umstrittene Mission: Am Donnerstagabend beginnt Europas Chefdiplomat Josep Borrell einen mehrtägigen Besuch in Moskau. Eigentlich wollte er dort Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit dem schwierigen Nachbarn ausloten. Doch nun wird die Reise von dem harten Vorgehen der russischen Regierung gegen den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny überschattet – und einem EU-Streit über deshalb geforderte Sanktionen.

Borrells Besuch ist der erste eines EU-Außenbeauftragten in Moskau seit 2017. In Europas Hauptstädten gibt es durchaus die Sorge, dass Präsident Wladimir Putin die Visite als Signal darstellen werde, dass die EU trotz Nawalny zur Normalität zurückkehren wolle.

Tatsächlich gibt es bei dem Besuch bis Samstag viel zu bereden. Die Beziehungen zwischen Russland und der EU sind seit der Annexion der Krim 2014 und der Ukraine-Krise zerrüttet. Hinzu kommt Moskaus Rolle in den Konflikten in Belarus, Syrien oder Libyen, die sich klar gegen EU-Interessen richtet.

Doch die Verurteilung Nawalnys am Dienstag zu fast drei Jahren Haft und die Festnahme tausender Demonstranten dominiert nun die Visite. Am Mittwoch stritten die EU-Regierungen stundenlang über eine gemeinsame Erklärung zu Moskaus Vorgehen gegen Nawalny. Sie enthielt dann zwar die erneute Forderung nach einer sofortigen Freilassung des Oppositionspolitikers, aber keine direkte Drohung mit Sanktionen.

Der Kreml hat klargemacht, dass sich Borrell in Sachen Nawalny keine Illusionen machen sollte. "Wir hoffen, dass es so einen Unsinn wie die Verknüpfung der Perspektiven der Beziehungen zwischen Russland und der EU mit dem Insassen eines Haftzentrums nicht geben wird", sagte Putins Sprecher Dmitri Peskow. Moskau sei bereit, über alles zu sprechen, aber nicht, sich zu Nawalny "Ratschläge anzuhören".

Der Ruf aus dem Europaparlament und östlichen Mitgliedstaaten nach einem Baustopp für die deutsch-russische Gaspipeline Nord Stream 2 fällt nicht in die EU-Kompetenz. Darüber könnte nur die deutsche Bundesregierung entscheiden, die aber an dem Pipeline-Projekt, an dem auch die OMV beteiligt ist, festhalten will. Auch Borrell ist hier zurückhaltend: "Die Russen werden ihren Kurs nicht ändern, wenn wir ihnen sagen, dass wir Nord Stream stoppen", sagte er. "Das wird Nawalnys Problem nicht lösen."