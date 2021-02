Land Tirol warnt eindringlich vor Lawinen auf gesperrten Skipisten

Innsbruck – Einen eindringlichen Appell richtete das Land Tirol am Donnerstag in einer Aussendung an Tourengeher und Variantenfahrer: Sie werden gebeten, sich außerhalb der Betriebszeiten unbedingt von Skipisten fern zu halten bzw. höchste Vorsicht walten zu lassen. Pistensperren sei unbedingt Folge zu leisten, da es insbesondere am Abend durch Sprengungen und Selbstauslösungen zu Lawinenabgängen kommen könne. "Es wird nicht nur präpariert, es werden auch künstliche Lawinenauslösungen vorgenommen, um untertags einen sicheren Skibetrieb zu ermöglichen“, wird Sicherheitsreferent LHStv. Josef Geisler zitiert.

Auch die Tiroler Lawinenkommission betrachtet die Nutzung von Skipisten außerhalb der Betriebszeiten mit Sorge. "Da von den sicherungspflichtigen Betreibern auch in der Nacht Lawinen künstlich ausgelöst werden müssen, um Infrastruktur wie Lifte und Skipisten zu schützen, gefährden diese Personen ihre Sicherheit und schaffen so große Probleme für das zuständige Sicherungspersonal“, wird Harald Riedl, Ausbildungsleiter der Tiroler Lawinenkommissionen, zitiert.

An diesem Wochenende wird wieder mit großer Lawinengefahr auf den Bergen gerechnet. Rudi Mair, Leiter des Lawinenwarndienstes Tirol, geht gebietsweise von Stufe drei der fünfteiligen Skala aus. Die Gefahr von Nass- und Gleitschneelawinen steige im Tagesverlauf an. "Die Gefahrenstellen liegen an allen Expositionen unterhalb von rund 1900 Metern sowie an sehr steilen Sonnenhängen unterhalb von rund 2400 Metern", so Mair.