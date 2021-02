Garmisch-Abfahrt wegen Covid-Maßnahmen verkürzt: Franz im Training Schnellster

Garmisch-Partenkirchen - Max Franz hat am Donnerstag das einzige Training für die Herren-Weltcup-Abfahrt am Freitag in Garmisch-Partenkirchen für sich entschieden. Der Kärntner bewältigte den Kurs in 1:34,98 Minuten und lag 0,29 Sekunden vor dem Deutschen Josef Ferstl bzw. 0,63 vor Dominik Paris (ITA). Doppel-Olympiasieger Matthias Mayer war zweitbester ÖSV-Mann als Fünfter (+1,14 Sek.).