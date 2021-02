Analyse: Im Wipptal nachgewiesener Wolf auch in Kappl und Zams unterwegs

Kappl, Zams, Söll – Wie das Land am Donnerstag berichtet, geht der Riss eines Rehs in Zams um Weihnachten auf das Konto des Wolfs, der im Sommer mehrfach bei gerissenen Schafen in den Wipptaler Gemeinden Navis und Ellbögen nachgewiesen wurde. Eine Kotprobe von einer Losung, die zur gleichen Zeit im Gemeindegebiet von Kappl gefunden wurde, stammt ebenfalls vom gleichen männlichen Tier aus der italienischen Population.