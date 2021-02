"Ocean Viking" rettete 240 Migranten bei zwei Einsätzen

Rom – Das Rettungsschiff "Ocean Viking" hat bei zwei Rettungseinsätzen im Mittelmeer vor der libyschen Küste 240 Personen gerettet. Am Donnerstagnachmittag brachte das Schiff 116 Personen in Sicherheit, die sich an Bord eines Schlauchbootes befanden. Zu den Geretteten zählten auch neun Kinder, teilte die Crew des Schiffes per Twitter mit.