WSG zeigte Tiroler Nachwuchs, wie weit Weg ist

„Es war eine gute Lauftherapie. Unsere Mannschaft hat in einem fairen Match ein­e große Spielfreude an den Tag gelegt“, zeigte sich WSG-Sportmanager Stefan Köck zufrieden. „So ein Spiel ist für die Jungs ein Highlight und in jeder Hinsicht lehrreich, um zu sehen, wie weit der Weg in die Bundesliga ist“, fasste U18-Coach Andreas Spielmann zusammen. (lex)