Polizeiauto vor Inspektion Hötting in Flammen: Verdacht auf Brandstiftung

Vor der PI Hötting geriet in der Nacht auf Freitag ein Streifenfahrzeug in Brand.

Innsbruck – Dramatische Szenen haben sich in der Nacht auf Freitag vor der Polizeiinspektion Hötting in Innsbruck abgespielt. Gegen 3.45 Uhr brach bei einem dort abgestellten Polizeiauto ein Brand aus. Polizisten versuchten erst mit Feuerlöschern gegen die Flammen anzukommen, berichtet die Polizei gegenüber der Tiroler Tageszeitung Online. Dann rückte die Berufsfeuerwehr an und löschte den Brand endgültig.