Epileptiker in Deutschland bei Anfall bestohlen

Bielefeld – Die Polizei hat zwei Tatverdächtige ermittelt, die einem Epileptiker während eines Anfalls in Bielefeld in Deutschland das Handy gestohlen haben sollen. Einen der beiden Männer hätten Beamte bei einer Streife vor dem Bielefelder Hauptbahnhof wiedererkannt, berichtete die Bundespolizei am Freitag. Der andere sei in der Nacht zum Freitag angetroffen worden.