Massentests in Schwaz gestartet: So sieht der „Aktionsplan für Tirol" aus

Innsbruck, Schwaz – Gesundheitsminister Rudolf Anschober kündigte am Vormittag den "Aktionsplan für Tirol" an, um die Verbreitung einer südafrikanischen Mutation des Coronavirus einzudämmen. Das Land stellte am Nachmittag das Fünf-Punkte-Programm vor. Laut Aussendung sind nach wie vor 75 Fälle der südafrikanischen Mutation sowie 21 Fälle der britischen Mutation. Die Zahl der aktiv positiven Personen ist bei beiden Mutationsvarianten tirolweit auf jeweils eine Person gesunken.