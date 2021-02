Ex-Minister Drozda verlässt die Politik in Richtung Wohnbau

Wien – Der frühere Kanzleramtsminister und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda verlässt die Politik. Er wird Vorstand bei der ARWAG, wie das Wohnbau-Unternehmen am Freitag in einer Aussendung bekannt gab. Drozda war zuletzt Kultur- und Mediensprecher für den sozialdemokratischen Parlamentsklub.

Wiewohl erst 55 Jahre alt, weist Drozda eine Polit-Karriere auf, die sich - freilich mit langer Pause - über Jahrzehnte streckt. Der Oberösterreicher war schon in den 1990er-Jahren in den Kabinetten der Kanzler Franz Vranitzky und Viktor Klima tätig. Nach vielen Jahren im Kultur-Management als kaufmännischer Direktor im Wiener Burgtheater und Generaldirektor der Vereinigten Bühnen kam er mit Christian Kern 2016 zurück in die Politik als Kanzleramts- und Kulturminister.