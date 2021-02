Vermisstes Südtiroler Ehepaar: Leiche der Frau aus Etsch geborgen

In der Etsch auf der Höhe von Neumarkt wurde die Leiche von Laura P. entdeckt.

Bozen, Neumarkt – Die intensive Suche der Einsatzkräfte nach einem vermissten Ehepaar entlang der Etsch unterhalb von Bozen war erfolgreich: Am Samstag meldeten stol.it und die italienische Nachrichtenagentur Ansa, dass eine Frauenleiche bei Neumarkt gefunden wurde. Inzwischen ist auch bestätigt, dass es sich um die 68-jährige Laura P. handelt. Die Leiche wurde ins Krankenhaus Bozen gebracht.

Seit dem 4. Jänner sind Laura P. und ihr Mann Peter N. (63) aus ihrer Wohnung in Bozen abgängig. Carabinieri und Staatsanwaltschaft vermuten eine Gewalttat. Als dringend tatverdächtig wurde am 28. Jänner der 30-jährige Sohn des Paares, Benno N., in Untersuchungshaft genommen. Der Sohn hatte sich selbst gestellt und beteuert nach wie vor seine Unschuld. Für Donnerstag dieser Woche ist ein Beweissicherungsverfahren angesetzt.