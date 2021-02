Radfahrerin stieß in Innsbruck mit Straßenbahn-Fahrgast zusammen

Innsbruck – Eine 65-jährige Radfahrerin ist Samstagnachmittag an einer Haltestelle in Museumstraße in der Innsbrucker Innenstadt mit einem aus einer Straßenbahn aussteigenden Mann zusammengestoßen. Die Frau kam dabei zu Sturz und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde in die Klinik eingeliefert.