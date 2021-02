„Herber Verlust‟: Kelvin Yeboah wechselt von WSG Tirol zu Sturm Graz

Wattens – Die WSG Tirol verliert einen seiner Leistungsträger. Kelvin Yeboah wechselt zu Sturm Graz, der 20-jährige ghanaische Stürmer erhält bei den Steirern einen Vertrag bis 2024 und ist bereits am Dienstag im Heimspiel gegen die SV Ried einsatzberechtigt. Yeboah brachte es in dieser Saison für die WSG auf vier Tore und fünf Assists.

WSG-Trainer Thomas Silberberger sprach in einer Vereins-Mitteilung von einem "herben Verlust. Kelvin war zuletzt in bestechender Form. Aber ich freue mich für ihn. Der Wechsel ist ein Beweis dafür, dass die WSG eine hervorragende Station ist, um sich in die Auslage zu spielen. Wir sind ein Ausbildungsverein, ein Sprungbrett."