Haufenweise Medikamente und Lebensmittel in Ampass illegal entsorgt

Ampass – Unbekannte haben am Samstag zwischen 13 und 16.20 Uhr in Ampass, Ebenwald, auf einem Parkplatz illegal ihren Müll entsorgt. Gefunden wurden haufenweise abgelaufene Lebensmittel sowie teilweise rezeptpflichtige Medikamente. Personen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Hall (Tel 059133 / 7110) in Verbindung zu setzen. (TT.com)