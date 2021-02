Toter nach Tauchunfall in bayerischer Höhle

Das Unglück ereignete sich in Dietfurt (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz).

Neumarkt – Beim Erforschen einer Höhle in Bayern ist am Samstag ein Mensch ums Leben gekommen. „Es gab einen Unfall während eines Tauchvorgangs, dabei ist eine Person verstorben“, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberpfalz am späten Abend. Weitere Details zum Unfallhergang in der Höhle in Dietfurt (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) und dem Opfer blieben zunächst offen.