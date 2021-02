Föhn in Flammen: Pensionistin in Stans durch Rauchmelder gewarnt

Stans – Aus noch unbekannter Ursache ist am Samstagnachmittag im Badezimmer einer Wohnung in Stans ein Haartrockner in Brand geraten. Durch die Rauchentwicklung wurden die Rauchmelder in der Wohnung ausgelöst. Die so auf den Brand aufmerksam gewordene 82-jährige Bewohnerin konnte die Wohnung selbstständig verlassen, berichtet die Polizei. Sie musste jedoch mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert werden.